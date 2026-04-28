«Хаас» открыл торги на Нью-Йоркской бирже перед Гран-при Майами

Американская команда «Хаас» приняла участие в церемонии открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже перед первым домашним Гран-при сезона в Майами.

Торговую сессию открыли руководитель команды Аяо Комацу и исполнительный вице-президент Toyota Motor North America Марк Темплин, которые поднялись на подиум биржи и дали старт торгам, ударив в знаменитый колокол. На церемонии также присутствовали пилоты команды Оливер Берман и Эстебан Окон.

Фото: Пресс-служба «Хаас»

«Это был отличный способ начать неделю, приняв участие в столь престижном событии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Было особенно приятно разделить этот момент с нашими партнёрами из TGR и руководителями Toyota Motor North America, тем более что мы уже ощущаем преимущества сотрудничества благодаря сильному старту сезона.

Огромный рекламный баннер команды снаружи здания биржи на Уолл-стрит выглядел потрясающе — его невозможно было не заметить. Мы рады, что смогли разделить этот момент и с другими нашими ценными партнёрами, присутствовавшими на церемонии, и с нетерпением ждём возможности принять их в Майами в этот уикенд, когда снова вернёмся к гонкам», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

