Раскрыты детали обновлений, которые «Ред Булл» привезёт на Гран-при Майами

Раскрыты детали обновлений, которые «Ред Булл» привезёт на Гран-при Майами
Австрийская команда «Ред Булл» подготовила крупный пакет обновлений к Гран-при Майами, который должен помочь болиду стать более конкурентоспособным, сообщает RacingNews365.

По информации источника, главная цель доработок — снизить лишний вес RB22. Сейчас болид, как утверждается, превышает минимально допустимую массу на 9-10 килограммов. В США команда привезёт компоненты, внешне не слишком отличающиеся от нынешних, но позволяющие заметно облегчить машину.

Кроме того, обновления направлены на решение второй серьёзной проблемы — аэродинамической нестабильности. На текущей конфигурации машина испытывает сложности в поворотах, где баланс может резко меняться по ходу круга. Эта часть обновлений должна лучше распределить прижимную силу и улучшить связку между аэродинамикой и механикой.

Как отмечается, на недавних закрытых тестах в Сильверстоуне уже были замечены отдельные новые решения: изменённые элементы крыла, новый профиль боковых понтонов, а также собственная версия заднего крыла-«макларена».

