Гран-при Австралии не откроет сезон-2027 — PlanetF1

Гран-при Австралии может лишиться статуса стартовой гонки сезона Формулы-1 в 2027 году. По информации PlanetF1, чемпионат планирует начать новый сезон этапом в Бахрейне, а австралийская гонка сместится на третий этап календаря.

Как отмечает источник, перестановка связана со священным месяцем Рамаданом, который в 2027 году завершится 7 марта. Это позволяет провести Гран-при Бахрейна уже 14 марта и вернуть этапу статус открытия сезона. Последний раз Бахрейн принимал первую гонку чемпионата в 2024 году.

Гран-при Австралии открывал сезон с 1995 по 2019 год, за исключением 2006 и 2010 годов, однако утратил эту позицию после отмены этапа 2020 года из-за пандемии коронавируса. При этом контрактные обязательства позволяют Австралии проводить одну из первых трёх гонок сезона, поэтому этап в Мельбурне, как ожидается, состоится 4 апреля.