PlanetF1 составил примерный календарь сезона-2027 Формулы-1

Британский портал PlanetF1 представил собственную версию календаря сезона-2027 Формулы-1. По версии источника, чемпионат будет состоять из 24 этапов.

Как отмечается, Гран-при Португалии вернётся в календарь по двухлетнему контракту и заменит этап в Барселоне, который пропустит сезон в рамках системы ротации с Бельгией. Гран-при Турции, по задумке, должен пройти во второй половине сезона и связать европейскую часть календаря с серией выездных гонок в Азербайджане и Сингапуре. Также напомним: из календаря уйдёт этап в Нидерландах.

Предварительный календарь сезона-2027 по версии PlanetF1:

1. Бахрейн — 14 марта.

2. Саудовская Аравия — 21 марта.

3. Австралия — 4 апреля.

4. Китай — 11 апреля.

5. Япония — 25 апреля.

6. Майами — 9 мая.

7. Канада — 23 мая.

8. Монако — 6 июня.

9. Португалия — 13 июня.

10. Австрия — 27 июня.

11. Великобритания — 4 июля.

12. Бельгия — 18 июля.

13. Венгрия — 25 июля.

14. Испания — 29 августа.

15. Италия — 5 сентября.

16. Турция — 19 сентября.

17. Азербайджан — 26 сентября.

18. Сингапур — 10 октября.

19. США — 24 октября.

20. Мексика — 31 октября.

21. Бразилия — 7 ноября.

22. Лас-Вегас — 20 ноября.

23. Катар — 28 ноября.

24. Абу-Даби — 5 декабря.