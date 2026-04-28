PlanetF1 составил примерный календарь сезона-2027 Формулы-1

Комментарии

Британский портал PlanetF1 представил собственную версию календаря сезона-2027 Формулы-1. По версии источника, чемпионат будет состоять из 24 этапов.

Как отмечается, Гран-при Португалии вернётся в календарь по двухлетнему контракту и заменит этап в Барселоне, который пропустит сезон в рамках системы ротации с Бельгией. Гран-при Турции, по задумке, должен пройти во второй половине сезона и связать европейскую часть календаря с серией выездных гонок в Азербайджане и Сингапуре. Также напомним: из календаря уйдёт этап в Нидерландах.

Предварительный календарь сезона-2027 по версии PlanetF1:

1. Бахрейн — 14 марта.
2. Саудовская Аравия — 21 марта.
3. Австралия — 4 апреля.
4. Китай — 11 апреля.
5. Япония — 25 апреля.
6. Майами — 9 мая.
7. Канада — 23 мая.
8. Монако — 6 июня.
9. Португалия — 13 июня.
10. Австрия — 27 июня.
11. Великобритания — 4 июля.
12. Бельгия — 18 июля.
13. Венгрия — 25 июля.
14. Испания — 29 августа.
15. Италия — 5 сентября.
16. Турция — 19 сентября.
17. Азербайджан — 26 сентября.
18. Сингапур — 10 октября.
19. США — 24 октября.
20. Мексика — 31 октября.
21. Бразилия — 7 ноября.
22. Лас-Вегас — 20 ноября.
23. Катар — 28 ноября.
24. Абу-Даби — 5 декабря.

