«Кадиллак» представил специальную ливрею к Гран-при Майами

Американская команда «Кадиллак» показала специальную раскраску болидов для Гран-при Майами, который станет для коллектива первой домашней гонкой в Формуле-1.

«Долгожданный момент. Вот как выглядит дом», — говорится в сообщении команды, опубликованном в социальной сети Х.

После трёх этапов «Кадиллак» занимает 10-е место в Кубке конструкторов, опережая только «Астон Мартин». Лучшим результатом команды стало 13-е место 36-летнего финна Валттери Боттаса во время Гран-при Китая. Оба пилота американской команды — Боттас и Серхио «Чеко» Перес — пока не набрали очков в сезоне.

