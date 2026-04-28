«Макларен» раскрыл состав первого пакета обновлений MCL40 на Гран-при Майами

Британская автогоночная команда «Макларен» начнёт внедрение первого пакета доработок болида MCL40 на Гран-при Майами, сообщает пресс-служба команды.

«Первая свободная практика, начало которой запланировано на 30 минут раньше, теперь будет длиться 90 минут: команда постарается извлечь максимум знаний о машине перед стартом боевых сессий позже в тот же день. В неё войдёт и знакомство с первым этапом обновлений MCL40 — новинки затронут передние и задние тормозные воздуховоды, кузовные панели, днище и заднее крыло», — сказано в пресс-релизе «Макларена».

После трёх этапов британский коллектив занимает третье место в Кубке конструкторов с 46 очками. На второй строчке расположилась «Феррари» (90 очков). Лидирует в зачёте «Мерседес». В активе команды 135 очков.