Эксперт BBC назвал пилота, который может заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

В случае ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл» основным претендентом на его место должен стать Карлос Сайнс («Уильямс»), считает журналист BBC Эндрю Бенсон.

«[Сайнс] — тот тип гонщика, которого они должны искать. Да, Сайнс, очевидно, перешел в «Уильямс». В прошлом году это казалось отличным решением. В этом году оно уже не выглядит столь удачным. Возможно, он хочет перемен», — заявил Бенсон в подкасте F1: Chequered Flag от BBC.

Контракт Сайнса с «Уильямсом» истекает в конце сезона-2026. Испанец неоднократно подчёркивал комфорт в работе с руководителем Джеймсом Ваулзом, но для продления соглашения команда должна показать технический прогресс.

Среди других кандидатов на потенциальную замену Ферстаппену называются Пьер Гасли («Альпин») и Алекс Албон («Уильямс»), однако Сайнс рассматривается как самый надёжный вариант.

При этом кандидатуры Шарля Леклера и Джорджа Расселла, по мнению Бенсона, маловероятны — они вряд ли покинут «Феррари» и «Мерседес» ради команды, утратившей «былое техническое превосходство».