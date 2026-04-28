Северный Кавказ впервые примет этап чемпионата России по ралли

Северный Кавказ впервые примет этап чемпионата России по ралли
Четвёртый этап чемпионата России по ралли «Татнефть» — «Ралли Кавказ» состоится с 22 по 26 июля 2026 года на горном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Раллийный старт федерального уровня пройдёт на территории Северо-Кавказского федерального округа впервые, сообщает пресс-служба соревнований.

В гонке ожидается от 80 до 160 экипажей. Спецучастки пройдут по трассам с комбинированным покрытием: гравий, асфальт и лесные участки. Ожидается, что за соревнованиями будут наблюдать более семи тысяч зрителей.

«Автоспорт в России растёт: за последние годы число участников увеличилось втрое. «Ралли Кавказ» даст молодым гонщикам шанс попробовать силы в классическом ралли и сделать первые шаги в большой карьере», — приводит слова исполнительного директора промоутера чемпионата АСМГ Артура Мурадяна пресс-служба.

В программу этапа включены мастер-классы от пилотов, автограф-сессии и интерактивные зоны. Мероприятие реализуется при поддержке Минтуризма, Минспорта и Минтранса Карачаево-Черкесии.

