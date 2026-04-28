Ромен Грожан столкнулся с птицей на скорости 370 км/ч во время тренировки «Инди-500»

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан был вынужден совершить экстренный пит-стоп во время тренировки перед «Индианаполис-500» после столкновения с птицей на скорости около 370 км/ч, сообщает американский журналист Маршалл Пруэтт в своём аккаунте в социальной сети Х.

Удар пришёлся в аэроэкран — защитное устройство, установленное на машинах IndyCar с 2020 года. Именно аэроэкран предотвратил возможную травму лица. На видео с пит-лейна видно, как команда чистит машину, а Грожан вытирает шлем.

Фото: Скриншот из видео

«Немного крови здесь», — сказал гонщик, указывая на пятно на шлеме. На вопрос оператора, почему он убивает птиц, Грожан с улыбкой ответил: «Почему птица летит над гоночной трассой? Вот в чём вопрос».