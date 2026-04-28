Китайский производитель пылесосов представил концепт-кар с ракетными двигателями

Китайская компания Dreame Technology представила концепт-кар Nebula NEXT 01 Concept Jet Edition, оснащённый парой ракетных твердотопливных двигателей. По словам создателей, автомобиль обладает крутящим моментом 100 000 Нм и разгоняется до 100 км/ч за 0,9 секунды.

Кроме того, шасси Dreame Nebula NEXT 01 Concept Jet спроектировано на базе уникальной проводной архитектуры и обладает нелинейной системой управления, обеспечивающей время отклика менее 0,001 секунды. Среди других особенностей концепта — электромагнитная активная подвеска.

Dreame Technology известна как производитель вакуумных пылесосов и бытовой техники, однако в 2025 году основатель компании Юй Хао объявил о начале работы над самым быстрым автомобилем в мире. Позднее были опубликованы рендеры автомобиля в стиле Bugatti Chiron.

Первый физический концепт Dreame был представлен в январе 2026 года на выставке CES — это электрический спорткар Nebula мощностью 1399 кВт (1902 л. с.), на базе которого спроектирован Nebula NEXT 01 Concept Jet Edition.