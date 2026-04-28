Найджел Мэнселл: владение несколькими командами в Формуле-1 — опасный путь

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл выступил против практики владения несколькими командами в Формуле-1, назвав её «опасным путём», который ведёт к монополии.

«Я не уверен насчёт владения несколькими командами. Это опасный путь. Быть связанным или владеть большим, чем тебе нужно, — в этом появляется монополия.

Если у тебя нет сотен и сотен миллионов фунтов, ты не можешь конкурировать. Это закрытый клуб. Теперь здесь мультинациональные компании. А когда у них есть команды второго уровня, это преимущество.

Было бы прекрасно снова иметь 13 команд, 26 машин, полностью независимых друг от друга, — разве что ты арендуешь двигатель или занимаешься чем-то подобным», — приводит слова Мэнселла издание Aceodds.