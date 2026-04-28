Лоран Мекис прокомментировал будущий уход Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал будущий уход гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

«[Я] очень рад за ДжиПи. У него появился потрясающий шанс. Он с нами уже 10 лет и останется с нами ещё на два года — это справедливо. Но в глобальном контексте наша команда постоянно выращивает таланты. У нас 2000 сотрудников, и именно так мы оцениваем ситуацию.

Мы считаем, что у нас работают лучшие специалисты. Поэтому, хотя мы полностью признаем тот факт, что, да, мы потеряли талантливого сотрудника, мы делаем всё возможное и даже больше, чтобы создать лучшие условия труда, при которых каждый будет мечтать работать у нас», — приводит слова Мекиса издание The Race.