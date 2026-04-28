Инженер «Хонды» Орихара: прогресс достигнут, но не стоит ожидать больших скачков вперёд

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара рассказал о результатах тестов по борьбе с вибрациями, затрагивающими болиды «Астон Мартин», и дал прогноз на Гран-при Майами.

«Между гонками прошёл долгий, но насыщенный период, в течение которого велась активная работа в сотрудничестве с «Астон Мартин» в Японии и Великобритании. Гран-при Японии показал, что работа идёт в правильном направлении, и помог нам обрести мотивацию для дальнейшего продвижения вперёд.

После этой гонки мы впервые воспользовались возможностью оставить одну из машин AMR26 на месте для проведения дополнительных статических испытаний в Сакуре, сосредоточив свои усилия на снижении вибраций и, как следствие, повышении надёжности. Мы добились определённого прогресса, что позволит нам принять дополнительные меры в Майами и в дальнейшем в течение сезона.

Если смотреть на вещи реалистично, этот прогресс не окажет заметного влияния на производительность силовой установки на трассе, поэтому не стоит ожидать здесь больших скачков вперёд», — приводит слова Орихары издание RacingNews365.