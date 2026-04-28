Мик Шумахер рассказал, хотел бы он вернуться в Формулу-1

Бывший пилот «Хааса» Мик Шумахер, ныне выступающий в IndyCar, признался, что рассмотрел бы предложение о возвращении в Формулу-1.

«Оказалось бы неправдой, если бы я сказал, что не возвращаюсь мыслями к временам Формулы-1 и не вспоминаю, каково было тогда участвовать в гонках.

Конечно, это было другое время. Но если бы у меня снова появилась такая возможность, я, конечно, не отказался бы. Это точно», — приводит слова Шумахера немецкая редакция издания Motorsport.

27-летний немец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году в составе «Хааса» как действующий чемпион Формулы-2. Во втором сезоне набрал первые очки, однако уступил напарнику Кевину Магнуссену. В 2023 году его заменил Нико Хюлькенберг.