Китайский конгломерат BYD может столкнуться с тем же препятствием, что и «Кадиллак» — AMuS

Китайский автопроизводитель BYD, заинтересованный во вступлении в Формулу-1, может столкнуться с тем же требованием строить собственный двигатель, которое ранее выдвигалось «Кадиллаку», сообщает издание Auto Motor und Sport.

«Кадиллак» получил одобрение на вход в чемпионат только после того, как согласился разрабатывать силовую установку, хотя до 2028 года продолжит использовать моторы «Феррари». BYD же прекратил производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ещё в 2022 году, что создаёт дополнительную сложность на фоне предлагаемых изменений регламента к 2031 году.

Самые именитые команды Формулы-1: