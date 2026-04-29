Колапинто встретился с Месси и Де Паулем перед Гран-при Майами

Пилот «Альпин» Франко Колапинто встретился с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси. Встреча прошла в понедельник в тренировочном центре «Интер Майами», на ней также присутствовал полузащитник Родриго Де Пауль. Совместную фотографию спортсменов опубликовала аргентинская нефтегазовая компания YPF.

Фото: YPF

Встреча состоялась в рамках коммерческого соглашения с YPF, компания сопроводила снимок подписью: «Лучшая энергия в мире, аргентинская энергия. Спасибо нашим послам».

22-летний Колапинто прибыл в Майами после выставочного заезда в Буэнос-Айресе, собравшего тысячи болельщиков. Ожидается, что Месси может посетить Гран-при Майами, который пройдёт с 1 по 3 мая, однако официального подтверждения этому нет.

