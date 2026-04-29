Лоран Мекис: вы будете всё чаще видеть улыбку на лице Макса Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис выразил уверенность, что обновления болида RB22 помогут пилоту команды Максу Ферстаппену вновь получать удовольствие от пилотирования.

«Тот Макс, которого мы видим, — это Макс, полностью отдающийся делу. Он хочет быструю машину и помогает команде создать такую машину. Он вкладывает в это всю свою энергию.

Он искренне увлечён этим видом спорта. Как вы уже сказали, он не стеснялся высказываться, когда считал, что нужно что-то сделать. Мы сделали шаг вперёд в плане правил, которые будут введены в Майами. Он полностью поддерживает это. Достаточно ли этого? У нас есть время, чтобы вместе убедиться, хватит ли этого или нет.

Мы понимаем, что главное — предоставить ему машину, на которой он сможет ехать на пределе возможностей. И это не имеет особого отношения к регламенту. Мы знали, что в первых трёх гонках мы предоставили ему и Исаку [Хаджару] очень сложную машину. И нам нужно дать ему машину, на которой он сможет стабильно ездить на пределе возможностей.

Это не значит, что он сразу сможет бороться за призовые места, но это означает, что он сможет начать демонстрировать свой «эффект Макса» (или «максимальный потенциал», игра слов. — Прим. «Чемпионата»), и мы сможем приступить к доработке этой машины.

И я абсолютно уверен, что, хотя ситуация в Майами пока не улажена, команда разберётся в том, что мешает нам, так же, как она делала это в прошлом году, и вы будете всё чаще видеть улыбку на лице Макса», — приводит слова Мекиса издание Sky Sports.