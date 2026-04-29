Брандл объяснил, что повлияет на решение Ферстаппена о будущем в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл высказался о будущем 28-летнего пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в коллективе «Ред Булл», за который нидерландец выступает с 2016 года.

«Их силовая установка получилась довольно впечатляющей, если честно, но поэтому сама машина немного буксует. Посмотрим. На этих выходных [на Гран-при Майами] «Ред Булл» внесёт серьёзные обновления, поэтому [прежде чем думать об уходе] Макс захочет убедиться к середине сезона, что они разобрались с этим регламентом, что они контролируют машину», — приводит слова Брандла издание Sky Sports.