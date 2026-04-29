«Меня могут расстрелять». Найджел Мэнселл раскритиковал технический регламент Формулы-1

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл раскритиковал технический регламент Формулы-1 в сезоне-2026.

«Меня могут за это расстрелять, но, к сожалению, некоторые обгоны стали совершенно искусственными. Я имею в виду, некоторые обгоны выглядят великолепно, а затем вы выходите из следующего поворота, и одна машина просто проносится мимо вас, а другая откатывается назад, потому что компьютер даёт дополнительную мощность не в нужное время, и гонщик, очевидно, не контролирует это, потому что он бы вообще не хотел использовать её.

Если правильно помню, это Ландо [Норрис] сказал: «Ну, я не хотел обгонять [Льюиса Хэмилтона] перед первым поворотом и перед шиканой, но у меня не было выбора». А затем, выходя из поворота, он оказывается впереди, и машина соперника снова просто проносится мимо него на прямой.

Так что, думаю, нужно быть очень осторожными [с этим регламентом], потому что, забудьте обо мне, дело не во мне, но болельщики по всему миру — я знаю, что многие из них очень недовольны. И, отдавая им должное, я с ними согласен», — приводит слова Мэнселла издание Autosport.