Авто Новости

Стелла подчеркнул прогресс «Макларена» в работе с силовой установкой «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о прогрессе команды в работе с силовой установкой «Мерседеса».

«Как мы видели на симуляциях, до определённой степени мы сможем предсказать поведение силовой установки после внедрения нового регламента. Нужно мыслить на перспективу, учитывая всё, что может произойти, и убедиться, что способ использования силовой установки является максимально оптимальным. Но я вполне уверен, что мы сможем достичь этого с помощью текущих симуляций.

Я также могу подтвердить, что в работе с HPP (Mercedes High Performance Powertrains), в разработке инструментов симуляции, мы сделали значительный шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австралии. И как команда теперь мы гораздо лучше подготовлены. В то время как в начале сезона могло существовать отставание, являющееся естественным следствием статуса клиентской команды в тот момент, когда программа была такой напряжённой, мы были готовы это принять.

Мы очень конструктивно работали с HPP, но теперь, позже в этом сезоне, я думаю, мы сможем полностью восполнить этот разрыв, и у нас должны быть все инструменты, необходимые для того, чтобы извлечь максимум из силовой установки», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

Материалы по теме
Лоран Мекис прокомментировал будущий уход Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен»
«Меня могут расстрелять». Найджел Мэнселл раскритиковал технический регламент Формулы-1
