Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Группа «Сироткин» выступит на фестивале «Мото Драйв»

Группа «Сироткин» выступит на фестивале «Мото Драйв»
Комментарии

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдёт третий в истории фестиваль «Мото Драйв», который объединит несколько видов мотоспорта, музыку и драйв.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В субботу, 6 июня, в 19:00 на сцену выйдет инди-рок-группа «Сироткин». Коллектив, образованный в 2015 году Сергеем Сироткиным, за прошедшие годы стал одной из главных инди-групп страны. Их песни — «Выше домов», «Планы на это лето», «Август», «Навсегда», «Бейся, сердце, время биться» — звучали в фильмах и сериалах, а за коллективом прочно закрепился собственный жанр — «сироткин-поп».

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В состав группы входят пять участников: Сергей Сироткин (вокал, гитара), Максим Макарычев (гитара, бэк-вокал), Владислав Хайдуров (клавишные, бэк-вокал), Вадим Беликов-Филиппов (бас-гитара) и Дмитрий Ерошин (ударные).

В ноябре прошлого года коллектив выпустил альбом «Олень», в котором продолжил свои музыкальные эксперименты. В него вошли как композиции с фирменным ностальгическим звучанием с элементами синтезаторов 80-х и более плотной ритмикой, так и совместные треки с Saluki и Молодёжным хором Сретенского монастыря, расширившие звучание группы и добавившие ему новые оттенки.

Выступления группы давно стали для слушателей настоящей музыкальной терапией, атмосферу которой идеально описывает слово «хоупкор».

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Помимо концертов и музыкальных выступлений, гостей фестиваля ждёт насыщенная спортивная программа:

  • шоссейно-кольцевые гонки: спринтерские заезды и зрелищный марафонский заезд на выносливость в рамках чемпионата и первенства Санкт-Петербурга;
  • мотокросс: самая массовая дисциплина мотоспорта соберёт на трассе Ралли Мото Центра десятки участников первого этапа первенства России и четвёртого этапа чемпионата России;
  • мотоджимхана: участники межрегиональных соревнований и Кубка России продемонстрируют чудеса фигурного вождения и контроля над мотоциклом.

В перерывах между заездами гости смогут побывать на экскурсиях в боксах, пообщаться с райдерами, взять автографы и сделать памятные фотографии. Для самых маленьких посетителей будет организована отдельная детская зона с аниматорами и талисманом автодрома — рысью Сидом. На фудкорте гостей ждут разнообразная еда и напитки.

Скоро станет известно имя исполнителя, который выступит на фестивале «Мото Драйв» в воскресенье, 7 июня.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Материалы по теме
В RDS GP серьёзные изменения в составах и правилах. Обсудили всё с боссом русского дрифта
Эксклюзив
В RDS GP серьёзные изменения в составах и правилах. Обсудили всё с боссом русского дрифта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android