Группа «Сироткин» выступит на фестивале «Мото Драйв»

6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» пройдёт третий в истории фестиваль «Мото Драйв», который объединит несколько видов мотоспорта, музыку и драйв.

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В субботу, 6 июня, в 19:00 на сцену выйдет инди-рок-группа «Сироткин». Коллектив, образованный в 2015 году Сергеем Сироткиным, за прошедшие годы стал одной из главных инди-групп страны. Их песни — «Выше домов», «Планы на это лето», «Август», «Навсегда», «Бейся, сердце, время биться» — звучали в фильмах и сериалах, а за коллективом прочно закрепился собственный жанр — «сироткин-поп».

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

В состав группы входят пять участников: Сергей Сироткин (вокал, гитара), Максим Макарычев (гитара, бэк-вокал), Владислав Хайдуров (клавишные, бэк-вокал), Вадим Беликов-Филиппов (бас-гитара) и Дмитрий Ерошин (ударные).

В ноябре прошлого года коллектив выпустил альбом «Олень», в котором продолжил свои музыкальные эксперименты. В него вошли как композиции с фирменным ностальгическим звучанием с элементами синтезаторов 80-х и более плотной ритмикой, так и совместные треки с Saluki и Молодёжным хором Сретенского монастыря, расширившие звучание группы и добавившие ему новые оттенки.

Выступления группы давно стали для слушателей настоящей музыкальной терапией, атмосферу которой идеально описывает слово «хоупкор».

Фото: Пресс-служба «Игора Драйв»

Помимо концертов и музыкальных выступлений, гостей фестиваля ждёт насыщенная спортивная программа:

шоссейно-кольцевые гонки: спринтерские заезды и зрелищный марафонский заезд на выносливость в рамках чемпионата и первенства Санкт-Петербурга;

мотокросс: самая массовая дисциплина мотоспорта соберёт на трассе Ралли Мото Центра десятки участников первого этапа первенства России и четвёртого этапа чемпионата России;

мотоджимхана: участники межрегиональных соревнований и Кубка России продемонстрируют чудеса фигурного вождения и контроля над мотоциклом.

В перерывах между заездами гости смогут побывать на экскурсиях в боксах, пообщаться с райдерами, взять автографы и сделать памятные фотографии. Для самых маленьких посетителей будет организована отдельная детская зона с аниматорами и талисманом автодрома — рысью Сидом. На фудкорте гостей ждут разнообразная еда и напитки.

Скоро станет известно имя исполнителя, который выступит на фестивале «Мото Драйв» в воскресенье, 7 июня.