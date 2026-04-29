Расписание Гран-при Майами Формулы-1 — 2026

Расписание Гран-при Майами Формулы-1
С 1 по 3 мая на международном автодроме Майами в США пройдёт четвёртый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Майами.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Майами — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 1 мая:
19:00. Первая и единственная тренировка Гран-при Майами;
23:30. Спринт-квалификация Гран-при Майами.

Суббота, 2 мая:
19:00. Спринт Гран-при Майами;
23:00. Квалификация Гран-при Майами.

Воскресенье, 3 мая:
23:00. Гонка Гран-при Майами.

