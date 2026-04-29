Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ФИА изменила регламент, ужесточив требования к режиму «закрытого парка»

Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила регламент Формулы-1, доступный на её сайте, внеся изменения в пункты про «закрытый парк».

Команды теперь обязаны установить в гаражах камеры, которые работают в постоянном режиме и фиксируют весь автомобиль на протяжении действия режима «закрытого парка». Сама статья была отредактирована в сторону большей строгости: «Один (1) технический инспектор будет назначен на каждый болид Формулы-1 с целью обеспечения того, чтобы никакие несанкционированные работы не проводились, пока автомобили находятся в условиях режима «закрытого парка». Кроме того, на каждый болид будет выделена одна (1) «камера закрытого парка», которую участник должен установить в своей выделенной гаражной зоне в позиции непосредственно сверху, обеспечивающей обзор всего автомобиля. Камера должна быть всегда открыта и работоспособна во время проведения соревнования.

Когда болид Формулы-1 считается находящимся в режиме «закрытого парка», ни одна часть автомобиля не может быть заменена или модифицирована, и никакие изменения в настройки или конфигурацию автомобиля не могут быть внесены. За исключением случаев, когда болиды Ф-1 опломбированы в соответствии со Статьями B3.4.2 или B3.4.3, разрешается выполнять только те работы, которые перечислены в Приложении B2 или одобрены Техническим делегатом в соответствии со Статьёй B3.5.4».

