Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников вырвал победу у мазовца Вязовича на «Золоте Кагана»

Во вторник, 28 апреля, состоялся финальный четвёртый спецучасток бахи «Золото Кагана» – первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Победу в гонке по итогам захватывающей борьбы одержал представитель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Перед заключительным этапом общий зачёт возглавлял представитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, а Сотников подошёл к финальному отрезку с отставанием от Вязовича в две минуты. Но представитель Беларуси открывал финальный этап, что и помогло россиянину. Позже Вязович заработал прокол колеса и был вынужден снизить темп. На финише Сергей проиграл шесть минут Сотникову и девять с половиной – Богдану Каримову.

«Гонка складывалась интересно, было очень сложно – соперник очень сильный, мощный, до последнего держалась интрига. Очень рад, что для «КАМАЗ-мастер» день сложился хорошо и экипаж Д. Сотникова не позволил сопернику победить. Экипаж Богдана Каримова после вчерашнего инцидента доказал, что ребята – настоящие марафонцы. Подтвердили правило, что в ралли-рейдах бороться надо до последнего метра!..

Поздравляю всю команду с отличным результатом. И также хочу поблагодарить организаторов за 15-е юбилейное издание гонки. Спасибо губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину за то, что в это непростое время находит возможность проводить такую гонку», — приводит слова руководителя «КАМАЗ-мастер» и гонщика Эдуарда Николаева пресс-служба коллектива.