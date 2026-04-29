Основная гонка Гран-при Майами Ф-1 может прерваться из-за грозы по Флориде — RacingNews365

Гран-при Майами Формулы-1 может столкнуться с повышенной угрозой сильных гроз перед воскресной гонкой, о чём сообщили в издании RacingNews365.

Согласно американскому нормативно-правовому акту, в случае начала грозы на мероприятии, проходящем под открытым небом, оно незамедлительно останавливается, а все его участники, включая зрителей, должны быть размещены в помещениях во избежание трагедии. Таким образом, в случае грозы во время гонки она будет прервана красными флагами, болиды не просто вернутся на пит-лейн и разместятся там, все команды должны будут завезти автомобили в боксы.

На данный момент текущие прогнозы обещают сильные грозы, которые пройдут через город в воскресенье утром перед стартом четвёртого этапа сезона 2026 года в 16:00 по местному времени. Грозовые ячейки сохранятся во второй половине дня, перемещаясь с северо-запада на юго-восток, и направятся через Кубу и Багамские острова, прежде чем уйти в Атлантический океан.

Циклон, который должен обрушиться на Майами в воскресенье, затронет большую часть восточного побережья США, сформировавшись в Скалистых горах недалеко от Денвера, штат Колорадо, ранее на этой неделе. Он пройдёт через южные штаты Алабаму, Луизиану и Миссисипи в пятницу и субботу, затем пересечёт Флориду в субботу вечером/в воскресенье утром, после чего обрушится на Майами на 57-круговой гонке.

В 2025 году спринтерская гонка в Майами также была затруднена из-за гроз: старт спринта был отложен красными флагами, а Шарль Леклер даже разбился, возвращаясь на стартовую решётку перед стартом, когда его машина вылетела после аквапланирования.

Остальные сессии в Майами, по прогнозам, пройдут без дождя, а температура будет держаться в районе 30-35°C на протяжении всех тренировок, спринтерской квалификации, спринта и самой квалификации.