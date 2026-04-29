Хинчклифф обозначил проблемы, с которыми столкнётся «Ред Булл» из-за ранних обновлений

Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф высказался о возможных проблемах команды «Ред Булл» в сезоне-2026.

«Они заявили, что действительно стараются сместить установку обновлений к началу сезона, то есть пытаются потратить как можно большую часть своего бюджета на разработку как можно раньше в сезоне. Они знают, что здесь есть лёгкие цели. Они хотят получить эту производительность немедленно, а затем начать понимать, где находится эта нужная им производительность.

Это может дать им преимущество сейчас, но кто знает, как это скажется в будущем, и не накажет ли их, и не задержит ли позже в сезоне — сказать трудно. Просто ошеломляюще представлять, что самая маленькая команда в пелотоне потенциально может опередить «Ред булл» по развитию на этом отрезке», — приводит слова Хинчклиффа GPblog.