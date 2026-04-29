Автодром «Сильверстоун» предложил провести у себя ещё один Гран-при в сезоне-2026 Ф-1

Управляющий директор автодрома «Сильверстоун» Стюарт Прингл заявил, что предложил руководству Формулы-1 провести в Великобритании ещё один Гран-при в сезоне-2026 в связи с отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

«Я предложил [провести два этапа у нас]. Мы подключались уже во время COVID-19, и мы смогли помочь Формуле-1. Если это поможет и в этом году, конечно, мы это сделаем. Да, есть много практических аспектов, которые необходимо учесть. Предложение сделано, они знают, что мы здесь и мы можем действовать быстро, если нас попросят.

Есть ли свободные места в графике трассы? Я горжусь тем, что у меня нет свободных окон, но в кризисной ситуации всё можно подвинуть», — приводит слова Прингла издание Sky News.