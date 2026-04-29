Мик Шумахер прошёл специальные тесты и получил допуск к «Инди-500»

Немецкий гонщик IndyCar Мик Шумахер из команды Rahal Letterman Lanigan Racing завершил программу ознакомления для новичков, необходимую для участия в «Инди-500».

Поскольку бывший пилот Формулы-1 никогда ранее не выступал на овале длиной 2,5 мили (4 км), правила требовали, чтобы он прошёл «Ориентационную программу для новичков» (Rookie Orientation Programme) в первый день двухдневных открытых тестов, начинающих подготовку к гонке в следующем месяце.

Шумахер должен проехать 10 кругов со скоростью от 205 до 210 миль/ч (330-338 км/ч), затем 15 кругов в диапазоне 215-220 миль/ч (346-354 км/ч), после чего 15 кругов со скоростью более 215 миль/ч (346+ км/ч).

Шумахер успешно справился с программой и теперь может участвовать в остальных мероприятиях на автодроме в Индианаполисе, как и другие новички.