Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер прошёл специальные тесты и получил допуск к «Инди-500»

Комментарии

Немецкий гонщик IndyCar Мик Шумахер из команды Rahal Letterman Lanigan Racing завершил программу ознакомления для новичков, необходимую для участия в «Инди-500».

Поскольку бывший пилот Формулы-1 никогда ранее не выступал на овале длиной 2,5 мили (4 км), правила требовали, чтобы он прошёл «Ориентационную программу для новичков» (Rookie Orientation Programme) в первый день двухдневных открытых тестов, начинающих подготовку к гонке в следующем месяце.

Шумахер должен проехать 10 кругов со скоростью от 205 до 210 миль/ч (330-338 км/ч), затем 15 кругов в диапазоне 215-220 миль/ч (346-354 км/ч), после чего 15 кругов со скоростью более 215 миль/ч (346+ км/ч).

Шумахер успешно справился с программой и теперь может участвовать в остальных мероприятиях на автодроме в Индианаполисе, как и другие новички.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android