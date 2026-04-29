В Формуле-1 высказались о судьбе этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии

Главный специалист по корпоративным связям Формулы-1 Лиам Паркер ответил, будут ли проведены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в сезоне-2026 из-за их отмены весной на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Потеряны ли этапы на Ближнем Востоке в этом году? Все могут посмотреть телевизор, каждый день видят новости, насколько ситуация изменчива и динамична. Никто не знает, что произойдёт завтра, не говоря уже о сентябре или октябре», — приводит слова Паркера издание RacingNews365.

На данный момент вместо пяти запланированных этапов сезона-2026 состоялось лишь три — в Австралии, Китае и Японии. Следующим пройдёт Гран-при Майами с 1 по 3 мая в США.