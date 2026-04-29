Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 высказались о судьбе этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии

Комментарии

Главный специалист по корпоративным связям Формулы-1 Лиам Паркер ответил, будут ли проведены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в сезоне-2026 из-за их отмены весной на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Потеряны ли этапы на Ближнем Востоке в этом году? Все могут посмотреть телевизор, каждый день видят новости, насколько ситуация изменчива и динамична. Никто не знает, что произойдёт завтра, не говоря уже о сентябре или октябре», — приводит слова Паркера издание RacingNews365.

На данный момент вместо пяти запланированных этапов сезона-2026 состоялось лишь три — в Австралии, Китае и Японии. Следующим пройдёт Гран-при Майами с 1 по 3 мая в США.

Материалы по теме
Основная гонка Гран-при Майами Ф-1 может прерваться из-за грозы по Флориде — RacingNews365
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android