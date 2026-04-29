Палмер: у «Ред Булл» огромное количество ресурсов. Должны взять своё в борьбе с «Хаасом»

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о проблемах «Ред Булл» с болидом нового регламента в сезоне-2026.

«С теми ресурсами, которые есть у «Ред Булл», вы не хотите давать им месяц на то, чтобы копаться в данных, работать над машиной и привозить новые детали. Я знаю, что у них ушло много людей, и мы сделали целый специальный выпуск подкаста о Джи-Пи [Ламбьязе] и целом потоке ушедших [кадров], но у них всё ещё есть [ресурсы]; там огромное количество ресурсов, и действительно кажется, что они должны взять своё, когда начнётся борьба — в соперничестве с «Хаасом» и с «Альпин».

«Альпин» заявила в начале года, что будет проводить крупные обновления через установленные интервалы. Я полагаю, что одно из них также состоится в Майами, так что возможно не такое агрессивное смещение к началу сезона, как у «Хааса», однако в этом году они играют вдолгую. Возможно, они смогут пока бороться с «Ред Булл», но просто чувствуется, что как только «Ред Булл» во всём разберётся, у них есть база, чтобы быть намного быстрее, чем они есть сейчас», — приводит слова Палмера издание RacingNews365.

