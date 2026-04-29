Тото Вольф заявил, что в «Мерседесе» ждут более плотной борьбы в Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда провела месячную паузу перед Гран-при Майами.

«После месяца без гонок мы готовы вернуться на трассу. Мы использовали этот перерыв, чтобы честно проанализировать стартовые этапы сезона, разобраться со своими слабыми сторонами и продолжить повышать свой уровень. Мы хорошо начали сезон, однако это мало что значит, если стоять на месте.

Мы также понимаем, что наши соперники тоже эффективно использовали это время, чтобы улучшить свои пакеты и глубже понять свои машины, поэтому ожидаем, что в Майами борьба станет плотнее. Такова реальность Формулы-1; это вызов, который мы не только принимаем, но и должны ему соответствовать», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.