«Это эволюция, а не революция». Тото Вольф — о корректировках регламента Формулы-1

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал изменения в регламенте Формулы-1 перед этапом в Майами.

«Как спортивная организация мы также использовали это время для конструктивного и открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами. Изменения, внесенные в регламент, представляют собой скорее эволюцию, чем революцию; они призваны укрепить высокое качество гонок, которое мы наблюдали до сих пор, и в то же время дать гонщикам возможность атаковать на пределе. Эти изменения соответствуют духу нашего вида спорта, и я уверен, что в будущем они сделают гонки ещё более зрелищными», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.