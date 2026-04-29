Пилоты «Рейсинг Буллз» представили мерч в цветах нового летнего вкуса «Ред Булл»

Пилоты команды «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон и британец Арвид Линдблад представили специальную летнюю коллекцию мерча перед Гран-при Майами Формула-1.

Лиам Лоусон Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Новая линейка Red Bull Summer Edition Replica Kit выполнена в лимонной цветовой гамме и приурочена к продвижению летнего вкуса Red Bull Sudachi Lime.

Вид сзади Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

В коллекцию вошло поло с цитрусовым принтом, вдохновлённым новым вкусом напитка, а также кепка. В публикации команды коллекция была представлена слоганами: «Настал наш звёздный час» и «Новый образ открыт».

Арвид Линдблад Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

После трёх первых этапов Формулы-1 Арвид занимает 11-е место в личном зачёте с четырьмя очками. Лиам Лоусон располагается на 10-й строчке, заработав 10 очков.