Главная Авто Новости

Ферстаппен показал специальный розовый шлем для Гран-при Майами

Ферстаппен показал специальный розовый шлем для Гран-при Майами
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором выступит на Гран-при Майами. Дизайн выполнен в оттенках заката Южной Флориды и дополнен четырьмя звёздами в честь чемпионских титулов, сказано на сайте Verstappen.com.

Специальный шлем Макса Ферстаппена

Специальный шлем Макса Ферстаппена

Фото: x.com/Max33Verstappen/

На шлем нанесены лев — личный символ гонщика — и номер 3 на задней части. Миниатюрные копии шлема в масштабах 1:4 и 1:2 уже доступны для предзаказа на официальном сайте за € 79 и € 178 соответственно. Отправка ожидается в конце июля 2026 года.

Фото: x.com/Max33Verstappen/

Ферстаппен после трёх этапов сезона занимает лишь девятое место, а в Японии Макс не смог опередить «Альпин».

Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
