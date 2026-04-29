Глава RDS GP отреагировал на переход Лосева в команду Цареградцева

Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский высказался о переходе пилота Евгения Лосева из команды Fresh Racing в «Одержимые Моторспорт».

«Насколько мне известно, решение было не мгновенным — оно зрело долго. Во-первых, это не просто переход в другую команду, это возвращение. Точно знаю, что у Жени — мы с ним разговаривали — очень понятная система аргументов выстроена, почему он принял это решение.

Его нельзя в этом не поддержать. Он величина для российского дрифта непререкаемая. Это человек, который не просто ездит, а ещё и формирует вокруг себя огромное поле, где растут новые пилоты. И тренер, и споттер, и консультант, и наставник молодых ребят, и старший товарищ для участников. Решение, думаю, было связано ещё и с сохранением этого комплекса функций у Евгения Игоревича: чтобы он был не просто пилот, а человек, который делает российский дрифт однозначно лучше и вкладывает туда всю свою жизнь. Если он это решение принял, значит, аргументы у него были и для него самого это лучший шаг», — рассказал Добровольский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.