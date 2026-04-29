Мекис ответил, влияют ли кадровые перестановки в «Ред Булл» на будущее Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис категорически отверг предположения, что недавние уходы ключевых фигур из команды и окружения пилота Макса Ферстаппена повышают вероятность его ухода.

«Абсолютно нет. Это мой прямой ответ вам. Конечно, мы общаемся с Максом каждый день, и Макс знает автоспорт как свои пять пальцев. Он живёт и дышит этой командой. Он знает большинство этих ребят и очень хорошо понимает динамику, которая может возникнуть.

Он был рядом, когда мы приняли 120 человек, и я думаю, что за последние девять месяцев мы приняли на работу более 400 человек. Мы очень внимательно следим за приходом и уходом наших коллег из ведущих команд. Наше самое большое счастье — это количество талантов, которыми мы располагаем, и постоянная, динамичная среда, которая позволяет им расти. Именно на этом мы должны сосредоточиться, и именно на этом мы выбираем сосредоточиться», — приводит слова Мекиса издание The Race.

