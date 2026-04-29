Чемпионка мира по лёгкой атлетике подала в суд на «Мерседес» и Puma из-за дефектной обуви

Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Эбби Штайнер подала иск против Puma и команды «Мерседес» Формулы-1, обвиняя их в производстве дефектной обуви, которая привела к завершению её карьеры, сообщает The Athletic.

26-летняя спортсменка утверждает, что дизайн шиповок, а также технология углеродной пластиной и нитропенопласта «изменяли механику стопы и голеностопа во время бега, что могло способствовать или увеличивать риск травм». В иске указано, что продукция «небезопасна, необоснованно опасна, дефектна и способна причинять травмы».

Участие «Мерседеса» носит технический характер: инженерные наработки из мира Формулы-1 использовались при разработке легкоатлетических шиповок. В иске утверждается, что Mercedes-Benz Grand Prix и Puma вместе «участвовали и контролировали дизайн, разработку, тестирование, производство, маркетинг и продажу» обуви.

Штайнер, обладательница рекордов США в беге на 200 и 300 метров в помещении, сотрудничала с Puma с 2022 года. К 2025 году она перенесла несколько операций на стопах и прошла курсы реабилитации. В августе 2025 года спортсменка объявила о приостановке карьеры. В иске утверждается, что она «не способна соревноваться на профессиональном и олимпийском уровне».

Штайнер обвиняет ответчиков в халатности при производстве и дизайне, а также в нарушении гарантийных обязательств. The Athletic обратился за комментариями в «Мерседес» и Puma — обе компании отказались от ответа.