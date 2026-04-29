Челябинск примет первый этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite

В воскресенье, 3 мая, автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске примет первый этап региональной лиги URAL в рамках Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series, об этом сообщает пресс-служба серии.

Этап продолжит сезон после старта серии в Самаре и откроет календарь уральского дивизиона. В прошлом сезоне Челябинск уже принимал соревнования серии, включая финальный этап.

Конфигурация «Трассы 74» предусматривает техничную трассу с плотной расстановкой элементов, где результат зависит от точности прохождения и стабильности пилотов.

Соревнования также пройдут в формате автоспортивного фестиваля. Для зрителей предусмотрен бесплатный вход по билетам, доступным на официальном сайте проекта.

Календарь региональной лиги URAL:

3 мая — Челябинск.

31 мая — Уфа.

26 июля — Челябинск.