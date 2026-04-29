Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Челябинск примет первый этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite

Челябинск примет первый этап региональной лиги URAL серии Yuka Drive Gymkhana Lite
Комментарии

В воскресенье, 3 мая, автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске примет первый этап региональной лиги URAL в рамках Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series, об этом сообщает пресс-служба серии.

Этап продолжит сезон после старта серии в Самаре и откроет календарь уральского дивизиона. В прошлом сезоне Челябинск уже принимал соревнования серии, включая финальный этап.

Конфигурация «Трассы 74» предусматривает техничную трассу с плотной расстановкой элементов, где результат зависит от точности прохождения и стабильности пилотов.

Соревнования также пройдут в формате автоспортивного фестиваля. Для зрителей предусмотрен бесплатный вход по билетам, доступным на официальном сайте проекта.

Календарь региональной лиги URAL:

3 мая — Челябинск.
31 мая — Уфа.
26 июля — Челябинск.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android