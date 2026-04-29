«Неважно, кто именно это был». Линдблад — о круге на ГП Японии, выбившем Ферстаппена из Q3

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад вспомнил квалификацию Гран-при Японии, где его решающий круг позволил пройти в третий сегмент, а пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену — завершить борьбу раньше времени.

«Я сказал себе, что это, наверное, мой последний шанс, мой круг, чтобы всё сделать. Поэтому я просто выжимал из машины всё и надеялся на лучшее. И получилось очень здорово. Это был действительно хороший круг, я не допустил ни одной ошибки. Всё удалось собрать воедино.

Помню, я кричал в шлеме, потому что думал: давай, только не запори это. Я поздно затормозил, хорошо прошёл поворот, отрыв по дельте вырос примерно до шести с половиной десятых, после чего я пересёк линию. Первое, что я сказал по радио: «Давайте, этого должно хватить. Пожалуйста, скажите, что этого хватило».

С Максом мы особо это не обсуждали. Очевидно, для него был не самый приятный день. В этом году он получает не так много удовольствия. Но, если честно, мне всё равно, кого именно я выбил или кого обыграл. В тот момент я просто был невероятно счастлив выйти в третий сегмент. После всех трудностей того уикенда добиться этого вместе со своими ребятами было очень особенным моментом. Да, вообще неважно, кто именно это был», — сказал Линдблад в подкасте Beyond The Grid.

