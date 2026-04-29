«Ред Булл» сократил перевес болида RB22 почти вдвое к Гран-при Майами — Эрик ван Харен

Австрийская автогоночная команда «Ред Булл» сократила перевес болида RB22 почти вдвое к Гран-при Майами — с 12 кг на старте сезона до 6-7 кг, сообщает нидерландский журналист Эрик ван Харен.

«Руководство «Ред Булл» понимает, что в ближайшем будущем необходимо добиться прогресса, в том числе для того, чтобы убедить Макса Ферстаппена остаться в команде на будущее», — написал ван Харен в своём аккаунте в социальной сети Х.

После трёх этапов сезона-2026 «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов с 16 очками. Макс Ферстаппен с 12 очками располагается на девятой строчке в личном зачёте.