ФИА протестирует в Майами новую систему защиты от остановки болидов на старте

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт на Гран-при Майами тесты новой системы, предназначенной для предотвращения полной остановки болидов Формулы-1 на стартовой решётке после неудачного старта, сообщает The Race.

Причиной разработки стали проблемы с троганием с места, с которыми пилоты сталкивались по ходу сезона-2026. Новый механизм должен срабатывать в случае, если система обнаружит, что после старта автомобиль практически остался неподвижным.

В таком случае болиду может быть временно разрешено использование дополнительной мощности MGU-K для разгона, поскольку по действующим правилам применение системы рекуперации энергии ограничено до достижения скорости 50 км/ч.

Первые испытания технологии пройдут после единственной тренировки в Майами. Во время спринта и основной гонки этапа система использоваться не будет.

ФИА намерена проанализировать результаты тестов и только после этого – принять решение о возможном дальнейшем применении разработки.