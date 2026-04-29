ФИА угрожает штрафами за попытки использовать новую стартовую систему ради преимущества

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным сериям Николас Томбасис заявил, что команды Формулы-1 могут столкнуться с санкциями, если новая система экстренной помощи на старте будет использоваться для получения конкурентного преимущества.

По словам Томбасиса, при обсуждении механизма ФИА изначально предлагала обязательный штрафной проезд по пит-лейну для любого пилота, у которого система активируется, однако после консультаций с командами от этой идеи отказались.

«Мы ясно дали понять, что это не должно быть механизмом, который даже теоретически может побудить кого-либо использовать его намеренно ради преимущества. Эта система превращает катастрофически плохой старт в просто плохой, но не плохой старт – в хороший.

Когда мы впервые обсуждали этот вариант с командами, мы предложили, чтобы в случае активации механизма гонщик автоматически получал штрафной проезд в конце первого круга. Однако общее мнение команд заключалось в том, что в такой ситуации пилот уже и так находится в крайне невыгодном положении. Но если мы увидим, что кто-то получает преимущество, мы вмешаемся», — приводит слова Томбасиса издание The Race.

