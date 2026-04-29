Ради «Хонды» могут внести поправку в технический регламент — The Race

В Формуле-1 рассматривают возможность изменить действующий технический регламент, чтобы помочь производителю силовых установок «Хонда» сократить отставание от конкурентов, сообщает The Race.

По информации источника, даже система дополнительных возможностей для доработки моторов (ADUO) может оказаться недостаточной для японского производителя. Поэтому сейчас обсуждается пересмотр одного из пунктов правил, который ограничивает повторное получение послаблений. Сообщается: в паддоке считают, что затяжное отставание «Хонды» невыгодно никому.

На данный момент при отставании на 2% от эталонного уровня производитель получает право на одно обновление в текущем сезоне и ещё одно в следующем. Если дефицит составляет 4% и более, разрешаются два обновления в нынешнем году и ещё два в следующем. Кроме того, такие послабления дают больше свободы по расходам и стендовым испытаниям в рамках бюджетного лимита на силовые установки.

Однако после получения этих возможностей повторно воспользоваться аналогичными мерами в том же сезоне нельзя, даже если производитель продолжает заметно уступать соперникам.

Как отмечает The Race, именно этот пункт сейчас и находится в центре обсуждений. Если поправка будет одобрена, «Хонда» сможет вновь получить право на обновления и дополнительные бюджетные возможности, если при повторной оценке не сократит отставание до необходимого уровня.

Для утверждения изменений потребуется большинство в комитете по силовым установкам: поддержка четырёх из пяти производителей, а также согласие ФОМ и ФИА.