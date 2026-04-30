Боттас рассказал, как диета перед сезоном-2014 переросла в одержимость и голодание

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас в автобиографической колонке для The Players' Tribune рассказал, как диета перед сезоном-2014 переросла в одержимость и привела к истощению.

«Всё началось с простой диеты. После моего дебютного сезона «Уильямс» прогнозировал перевес машины, и команда предложила мне сбросить 5 кг. Но когда передо мной ставят такую чёткую цель, я на ней зацикливаюсь. Мой мозг думает: «Пять? Почему не 10? Мы сделаем машину ещё быстрее». Я начал есть варёную брокколи и немного варёной цветной капусты почти при каждом приёме пищи. Я до сих пор чувствую запах брокколи. Влажная. Зелёная. Без всего. Боже мой.

Это было похоже на игру. Я просыпался и взвешивался каждое утро, и, когда цифра снижалась, я чувствовал глубокое удовлетворение. Я приходил с полуторачасовой пробежки, съедал свою маленькую тарелку брокколи на парý, только чтобы иметь достаточно энергии для ещё одной полуторачасовой пробежки. Я снимал GPS-часы и оставлял их дома перед второй тренировкой, чтобы тренер не видел, что я выжигаю себя.

Игра стала поглощать меня целиком.

После двух месяцев бесконечной суеты мои нервы были на пределе. Я просыпался в четыре часа утра сам по себе, без будильника. Сердце просто выскакивало из груди. Я был полон энергии и думал: «Это же здорово! У меня появилось столько свободного времени, чтобы заниматься тренировками».

Я был как наркоман. «Я никогда не чувствовал себя лучше!» Ха. Полная иллюзия. На самом деле я просыпался так рано потому, что мой организм находился в режиме голодания.

Хуже всего было то, что по утрам я смотрел в зеркало, видел свой силуэт и был так доволен тем, что моё отражение становилось всё стройнее. Дело уже не было в гонках.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Я даже не знаю, сколько веса я сбросил за эти два месяца. Я выглядел просто ужасно. И, конечно же, после всего, через что я прошёл, мы вернулись с перерыва и начали тестировать машину — как вы думаете, что произошло?

Эта чёртова штука оказалась даже легче нормы. Добро пожаловать в Формулу-1», — написал Боттас.