ФИА запретила использовать буст-режим в дождевых условиях

Пилотам Формулы-1 запретят использовать буст-режим для помощи при обгонах на мокрой трассе. Новая мера безопасности вступит в силу уже с Гран-при Майами после изменений, утверждённых ФИА, сообщает The Race.

Как отмечается в обновлённом техническом регламенте, в условиях дождя использование буст-режима будет полностью заблокировано. Также федерация ограничит использование активной аэродинамики на участках режима «Прямая» в условиях низкого сцепления.

Кнопка буст даёт болиду до дополнительных 350 кВт мощности и предназначена для помощи при обгонах в обычных условиях. После запрета в дождевых гонках использование электрической энергии будет происходить только через заранее запрограммированные режимы двигателя.