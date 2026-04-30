Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА запретила использовать буст-режим в дождевых условиях

ФИА запретила использовать буст-режим в дождевых условиях
Комментарии

Пилотам Формулы-1 запретят использовать буст-режим для помощи при обгонах на мокрой трассе. Новая мера безопасности вступит в силу уже с Гран-при Майами после изменений, утверждённых ФИА, сообщает The Race.

Как отмечается в обновлённом техническом регламенте, в условиях дождя использование буст-режима будет полностью заблокировано. Также федерация ограничит использование активной аэродинамики на участках режима «Прямая» в условиях низкого сцепления.

Кнопка буст даёт болиду до дополнительных 350 кВт мощности и предназначена для помощи при обгонах в обычных условиях. После запрета в дождевых гонках использование электрической энергии будет происходить только через заранее запрограммированные режимы двигателя.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android