«Рейсинг Буллз» представил спецливрею к ГП Майами в цветах нового летнего вкуса «Ред Булл»

Команда «Рейсинг Буллз» показала специальную раскраску болида VCARB 03 для Гран-при Майами, выполненную в ярко-жёлтых тонах. Дизайн вдохновлён новым летним вкусом Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, сообщает пресс-служба команды.

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Презентация прошла в Майами с участием вейкбордиста «Ред Булл» Гюнтера Оки, который исполнил бэкфлип над машиной, срывая чехол в воздухе. Пилоты команды Лиам Лоусон и Арвид Линдблад наблюдали за моментом с гидроциклов.

«Майами стал для «Рейсинг Буллз» особенным местом, где мы можем выразить, кто мы как команда. Последние два года мы использовали эту гонку, чтобы показать что-то смелое и уникальное. Эта ливрея отражает нашу сущность — креативность и готовность раздвигать границы», — приводит слова генерального директора команды Питера Байера пресс-служба «Рейсинг Буллз».