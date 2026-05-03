Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Майами — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Формула-1, Гран-при Майами — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В воскресенье, 3 мая, пройдёт гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 20:00 по московскому времени — старт перенесли на три часа раньше из-за возможной грозы. Протяжённость дистанции составит 57 кругов, или 308,3 км.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

Прямую трансляцию будет вести телеканал Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на стриминговом сервисе F1 TV. Для зрителей из Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует телеканал Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории России не предусмотрено, при этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней можно по ссылке ниже или через Матч-центр.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Может быть интересно:
Готов ли молодой британец заменить Хэмилтона в «Феррари»? Аргументы за и против
Готов ли молодой британец заменить Хэмилтона в «Феррари»? Аргументы за и против
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android