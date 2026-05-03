Формула-1, Гран-при Майами — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 3 мая, пройдёт гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 20:00 по московскому времени — старт перенесли на три часа раньше из-за возможной грозы. Протяжённость дистанции составит 57 кругов, или 308,3 км.

Прямую трансляцию будет вести телеканал Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на стриминговом сервисе F1 TV. Для зрителей из Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует телеканал Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории России не предусмотрено, при этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней можно по ссылке ниже или через Матч-центр.

