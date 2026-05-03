Формула-1, Гран-при Майами — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
В воскресенье, 3 мая, пройдёт гонка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд стартует в 20:00 по московскому времени — старт перенесли на три часа раньше из-за возможной грозы. Протяжённость дистанции составит 57 кругов, или 308,3 км.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
Прямую трансляцию будет вести телеканал Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на стриминговом сервисе F1 TV. Для зрителей из Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует телеканал Setanta Sports.
Официальной трансляции на территории России не предусмотрено, при этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней можно по ссылке ниже или через Матч-центр.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Майами Формулы-1.
