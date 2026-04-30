«Если умру, то умру». Боттас — о психологическом кризисе в 2014 году

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас в автобиографической колонке для The Players' Tribune рассказал о глубочайшем психологическом кризисе, который пережил в 2014 году.

«У меня стали возникать сильные приступы затуманенного сознания. Не то чтобы полноценные приступы паники, но всякий раз, когда я оказывался в толпе, у меня начинала кружиться голова и я чувствовал себя просто… странно, как будто мне нужно было немедленно уйти оттуда. Мне хотелось побыть одному или сесть в машину.

Самое странное, что, когда я стоял на стартовой решётке, всё казалось в порядке. Я ехал очень хорошо. Я стоял на подиуме и улыбался. А потом я возвращался домой и выглядел как призрак. Люди вокруг меня начинали смотреть на меня с удивлением: «Валттери, что происходит?»

«Со мной? У меня всё в порядке».

Дело дошло до того, что во время тренировок у меня было учащённое сердцебиение, и мой тренер понял, что что-то не так. Но я так долго не хотел это признавать. Я всем повторял, что со мной всё в порядке. Переломный момент наступил только в тот очень, очень мрачный день, когда мой бывший напарник Жюль Бьянки попал в аварию на трассе в Сузуке.

Я помню, как летел домой из Японии, и мы все знали, что ситуация действительно плохая и что Жюль находится в коме. Я сидел в самолёте, и мне казалось, что больше ничто не имеет для меня значения. Помню, как моя бывшая девушка написала мне сообщение с пожеланием благополучного полёта, а я просто подумал: «Если самолёт разобьётся, кому какое дело? Я исчезну, и на этом всё закончится».

Я больше ни в чём не находил радости.

Когда я вернулся домой, я был просто в ярости и ко всему относился крайне негативно, и я помню, как моя бывшая спросила меня, не боюсь ли я, когда еду в машине, ведь это так опасно. Я ответил: «Нет. Если умру, то умру».

В тот момент я понял, что мне действительно стало всё равно, что со мной будет. У меня был отличный сезон, но этого было недостаточно. Вскоре после этого я решил обратиться за помощью. Я начал ходить к психологу и наконец-то признался вслух, что со мной что-то не так. Просто сказать это кому-то стало для меня огромным облегчением. Когда у меня взяли анализы крови, результаты оказались просто шокирующими. Показатели были совершенно ненормальными. Мои гормоны и нервная система были полностью разбалансированы. Я довёл себя до изнеможения — как психически, так и физически.

Мой психолог сделал в мой адрес одно интересное замечание. Он сказал: «Знаешь, Валттери, у тебя, похоже, нет никаких интересов, помимо гонок. Ничего другого, что приносило бы тебе радость. Ты почти как машина».

Он был прав. Вся моя личность заключалась в машине.

Я скрывал всё от своей команды и даже от напарников. Более того, моя семья не знала. В паддоке нельзя показывать никаких признаков слабости. Только мой тренер и врач знали, что происходит. Мне понадобилось почти два года, чтобы снова почувствовать себя прежним. Забавно, ведь если бы вы просто смотрели мои гонки, вы, наверное, и не догадались бы, что что-то не так», — написал Боттас.