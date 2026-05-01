Формула-1, Гран-при Майами — 2026: тренировка, онлайн-трансляция

В пятницу, 1 мая, состоится единственная тренировка четвёртого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Майами. Сессия стартует в 19:00 по московскому времени и продлится полтора часа — на 30 минут дольше стандартной. Причина увеличения — большой перерыв с момента предыдущего Гран-при, недавние регламентные корректировки, а также спринтерский формат уикенда, сокращающий тренировочное время.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободной практики по ссылке ниже или через Матч-центр.

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Майами Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является итальянец Андреа Кими Антонелли, представляющий «Мерседес». На его счету 72 очка. На втором месте находится его товарищ по команде Джордж Расселл, имеющий в активе 63 очка. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари». На счету монегаска 49 очков.