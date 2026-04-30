Раскрыты детали важного обновления «Феррари» к Гран-при Майами

«Феррари» привезла в Майами крупный пакет обновлений для SF-26, сделав основной акцент на аэродинамике и адаптации к новым требованиям Международной автомобильной федерации (ФИА) по управлению энергией. Об этом сообщает итальянская редакция издания Motorsport.

Главное изменение касается переднего антикрыла: команда переработала внешнюю плоскость и боковую торцевую пластину, чтобы усилить эффект перенаправления воздушных потоков наружу от передних колёс. Это должно улучшить аэродинамическую эффективность машины и повысить стабильность потоков вокруг шасси.

При этом носовая часть и основная плоскость крыла остались прежними, а ключевые доработки сосредоточены именно в микроаэродинамике.

«Феррари» добавила новый дефлектор в зоне внешнего края крыла, изменила геометрию вертикальной панели, расположенной на внешнем конце переднего крыла, и пересмотрела форму «завитка», сделав его менее выраженным для более плавного распределения воздуха.

Кроме аэродинамики, «Скудерия» подготовила и обновлённое программное обеспечение под новые правила ФИА по энергетическому менеджменту.

В Маранелло рассчитывают, что этот пакет станет поворотным моментом сезона и позволит сократить отставание от «Мерседеса», который доминировал на старте чемпионата. Майами, со слов источника, рассматривается внутри команды как «фактический перезапуск сезона».